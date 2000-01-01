19.02 18:22 MIGnews.com

Альтернатива для Германии - вторая по популярности партия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в рейтинге политической популярности вышла на второе место в ФРГ, опередив социал-демократов (СДПГ), об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела и обнародовала сегодня соцслужба INSA.Так, первую позицию завоевал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - за консерваторов готовы отдать голоса 32% опрошенных.Кроме того, у СДПГ - 15,5%; 16% избирателей поддерживают АдГ; на четвертой позиции разместились "зеленые" с 13%, на пятой - Левая партия с 11%, на шестой - Свободная демократическая партия Германии с 9%.В опросе приняли участие 2024 респондентов.На популярности СДПГ плохо сказываются продолжающиеся внутренние скандалы. На прошлой неделе ее ряды покинул председатель Мартин Шульц, он ушел в отставку из-за давления по нескольким причинам: во-первых, он нарушил свое обещание остаться в оппозиции, во-вторых, собирался пойти в правительство Ангелы Меркель вопреки первоначальным заявлениям.Так, Шульц, который еще 6 месяцев назад считался реальным кандидатом на должность канцлера, остается депутатом Бундестага.