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Из-за `дела 4000`: от Нетаниягу ушел юридический советник 19.02 17:54   MIGnews.com

Из-за "дела 4000": от Нетаниягу ушел юридический советник

Из-за очередного расследования в отношении израильского премьер-министра адвокат главного акционера израильской энергетической компании "Безек" Шауля Эловича Джек Чен заявил, что покидает юридическую команду Биньямина Нетаниягу.

Он считает, что, несмотря на отсутствие пока что какого-либо юридического заключения, не может быть советником премьера, по крайней мере, до тех пор, пока расследование не прояснится.

"Так как вчера было открыто расследование по "делу 4000", а я долгое время представлял Шауля Эловича, несмотря на отсутствие правовых препятствий или конфликта интересов, я больше не буду оказывать консультационные услуги премьер-министру", - сказал Чен 19 февраля.

Ранее, как уже сообщалось, управление передало правоохранительным органам результаты внутреннего расследования взаимоотношений Нетаниягу с основным акционером "Безека" Шаулем Эловичем в формате "ты мне – я тебе": государство якобы предоставляло "Безеку" помощь взамен на размещение на Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.

Согласно информации на сайте юриста, Чен является "бывшим членом прокуратуры, где в течение многих лет занимал место старшего заместителя государственного прокурора, специализируясь на финансовых преступлениях".

По его словам, пока дело не дошло до компании его другого начальника, он консультировал Нетаниягу по двум предыдущим делам – 1000 и 2000.

"Несколько месяцев назад я согласился на просьбу премьер-министра, когда он попросил меня помочь ему в консультировании по расследованиям дел 1000 и 2000 – единственным, по которым его допрашивали. Тогда, по заверению генпрокурора, премьер-министр не выступал подозреваемым по "делу 3000", а о "деле 4000" еще даже не помышляли", - цитирует его The Times of Israel.

Напомним, что, хотя сам премьер пока не выступает подозреваемым по "делу 4000", вчера были в рамках расследования арестованы два его соратника, чьи имена не называются.
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