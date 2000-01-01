Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита

Активист Лейбористской партии Великобритании Тони Гринштейн был лишен партийного билета. Как пишет Huffington Post, выгнали за антисемитизм. Любопытно, что Гринштейн сам при этом является евреем.
Пресс-секретарь лейбористов сообщил, что таким образом Гринштейна наказали за нарушение партийного устава, а именно "демонстрацию враждебности или предубеждений" в зависимости от возраста, инвалидности, пола, расы, религии или убеждений.
Если быть конкретнее, активист, являясь активным пользователем соцсетей и различных блогов, часто использовал различные оскорбительные термины и, в частности, "Zio" (сокращение для сионистов). Во время расследования, последовавшего за скандалом об антисемитизме в Лейбористской партии два года назад, "Zio" определили как оскорбление.
this guy has problems - he thinks he's me - put this Zio out of his misery otherwise he might self harm https://t.co/JhZijXMynK
Любопытно, что Гринштейн является основателем двух движений: "Лейбористы против охоты на ведьм" (Labour Against the Witchhunt) – против изгнания из партии по обвинению в антисемитизме и "Евреи за бойкот израильских товаров" (Jews for Boycotting Israeli Goods).
В Движении евреев-лейбористов его изгнание восприняли с позитивом.
"Мы приветствуем решение Лейбористской партии об изгнании Тони Гринштейна. Умышленному запугиванию, устрашению и разжиганию ненависти, постоянно применявшемуся Тони Гринштейном, нет места лейбористском движении", - заявили они.
С удовлетворением встретил это решение и лидер Кампании против антисемитизма в Великобритании Джо Гласман, в то же время отметив, что оно было "просрочено более чем на два года".