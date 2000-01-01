Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита 19.02 17:27   MIGnews.com

Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита

Активист Лейбористской партии Великобритании Тони Гринштейн был лишен партийного билета. Как пишет Huffington Post, выгнали за антисемитизм. Любопытно, что Гринштейн сам при этом является евреем.

Пресс-секретарь лейбористов сообщил, что таким образом Гринштейна наказали за нарушение партийного устава, а именно "демонстрацию враждебности или предубеждений" в зависимости от возраста, инвалидности, пола, расы, религии или убеждений.

Если быть конкретнее, активист, являясь активным пользователем соцсетей и различных блогов, часто использовал различные оскорбительные термины и, в частности, "Zio" (сокращение для сионистов). Во время расследования, последовавшего за скандалом об антисемитизме в Лейбористской партии два года назад, "Zio" определили как оскорбление.


Любопытно, что Гринштейн является основателем двух движений: "Лейбористы против охоты на ведьм" (Labour Against the Witchhunt) – против изгнания из партии по обвинению в антисемитизме и "Евреи за бойкот израильских товаров" (Jews for Boycotting Israeli Goods).

В Движении евреев-лейбористов его изгнание восприняли с позитивом.

"Мы приветствуем решение Лейбористской партии об изгнании Тони Гринштейна. Умышленному запугиванию, устрашению и разжиганию ненависти, постоянно применявшемуся Тони Гринштейном, нет места лейбористском движении", - заявили они.

С удовлетворением встретил это решение и лидер Кампании против антисемитизма в Великобритании Джо Гласман, в то же время отметив, что оно было "просрочено более чем на два года".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
Биньямин Нетаниягу: газовая сделка с Египтом - историческая
21:47
Депутат требует не продавать Египту газ из-за коррупции
21:17
Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира
20:02
Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН
19:36
Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе
19:01
Генсек ООН о Третьей ливанской: Это будет кошмар для Ливана
18:47
Раввином-"геененавистником" займется полиция
18:22
Альтернатива для Германии - вторая по популярности партия
18:08
Гилад Эрдан отождествляет "Хизбаллу" с Ливаном
17:54
Из-за "дела 4000": от Нетаниягу ушел юридический советник
17:13
Посольство России пока что останется в Тель-Авиве
16:37
Ротация ортодоксов в Кнессете
16:28
"То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство"
15:41
Видео: успешное испытание Arrow 3  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus