19.02 17:13 MIGnews.com

Посольство России пока что останется в Тель-Авиве

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на сессии дискуссионного клуба Валдай, которая посвящена ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и Севере Африки прокомментировал возможность переноса посольства РФ в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, сейчас такая возможность не рассматривается.Чиновник объяснил, что окончательный статус, палестинских территорий и вопрос Иерусалима должны быть оговорены в ходе двусторонних переговоров.Американский лидер Дональд Трамп в декабре 2017 года заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в Тель-Авив посольства США. Это решение спровоцировало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения Штатов по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, тогда за документ проголосовали 128 стран, против - 9, воздержались - 35.Документ гласит, что "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юрсилы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы страны "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.