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Депутат-ортодокс покидает Кнессет 19.02 16:37   MIGnews.com

Ротация ортодоксов в Кнессете

Заместитель министра финансов Ицхак Коэн из партии ШАС объявил в понедельник о намерении покинуть израильский парламент. При этом он планирует сохранить свою должность заместителя министра.

В парламентском списке ШАСа депутата заменит Дэн Сайда.

Со ссылкой на Норвежский закон, согласно которому, если его партия покинет правительства или он лишится портфеля замминистра, Коэн сможет вернуться в Кнессет и займет место вместо заменившего его Сайда.

Стоит отметить, что Дани Сайде ранее уже был депутатом, однако любопытно отнюдь не это, а то, что срок его каденции - 1 день 3 часа и 35 минут - был самым коротким в истории израильской политики. 19 сентября прошлого года он занял место в парламенте вместо сложившего портфель Игаля Гуэты. Однако уже на следующий день его "потеснил" другйо "шасовец" Мешулам Нахари, который подал в отставку с должности замминистра внутренних дел.
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