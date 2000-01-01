"То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство"
Происходящее сейчас с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу сродни убийству экс-премьера Ицхака Рабина. За исключением того, что он не был убит, сказал сегодня член правящей партии "Ликуд" и председатель комиссии по делам Кнессета Мики Зоар.
"Наблюдаемое нами сегодня – это политическое убийство премьер-министра, включающее в себя политическое преследование", - заявил он 19 февраля в интервью радио Хайфы с оговоркой на то, что это не умаляет тяжести случившегося в 1995 году, когда был убит Ицхак Рабин.
Зоар отмечает, что, хотя у Биньямина Нетаниягу и не отнимали жизнь, он и его семья прошли "практически все".
"Это убийство в полном значении этого слова", - сказал депутат.
Он отождествил "недемократическое устранение" Рабина убийцей с попытками "недемократического устранения" его преемника полицией.
"Да, я сравниваю. Я сравниваю убийство Рабина и происходящее с премьер-министром. Потому что то, что они с ним делают, это все, кроме отнятия жизни. Они делают все возможное, чтобы устранить его с должности любым способом, поэтому он настолько же серьезно", - сказал Мики Зоар.
Кроме того, политик обвинил полицию в предвзятом отношении к главе правительства.
"Это необъективно. У меня есть теория на счет того, что Сегалович – приятель следователей, работавший и командовавший некоторыми из них – и Яир Лапид вступили в заговор с целью устранения премьера с его должности при помощи недемократических средств", - резюмировал он.
Речь идет о Йоаве Сегаловиче, который в разные годы занимал различные должности в израильских правоохранительных органах – командира Лахав 433 и главы следственного отдела полиции Израиля. В мае 2016 года он вступил в партию Лапида "Еш Атид".