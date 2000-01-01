Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство` 19.02 16:28   MIGnews.com

"То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство"

Происходящее сейчас с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу сродни убийству экс-премьера Ицхака Рабина. За исключением того, что он не был убит, сказал сегодня член правящей партии "Ликуд" и председатель комиссии по делам Кнессета Мики Зоар.

"Наблюдаемое нами сегодня – это политическое убийство премьер-министра, включающее в себя политическое преследование", - заявил он 19 февраля в интервью радио Хайфы с оговоркой на то, что это не умаляет тяжести случившегося в 1995 году, когда был убит Ицхак Рабин.

Зоар отмечает, что, хотя у Биньямина Нетаниягу и не отнимали жизнь, он и его семья прошли "практически все".

"Это убийство в полном значении этого слова", - сказал депутат.

Он отождествил "недемократическое устранение" Рабина убийцей с попытками "недемократического устранения" его преемника полицией.

"Да, я сравниваю. Я сравниваю убийство Рабина и происходящее с премьер-министром. Потому что то, что они с ним делают, это все, кроме отнятия жизни. Они делают все возможное, чтобы устранить его с должности любым способом, поэтому он настолько же серьезно", - сказал Мики Зоар.

Кроме того, политик обвинил полицию в предвзятом отношении к главе правительства.

"Это необъективно. У меня есть теория на счет того, что Сегалович – приятель следователей, работавший и командовавший некоторыми из них – и Яир Лапид вступили в заговор с целью устранения премьера с его должности при помощи недемократических средств", - резюмировал он.

Речь идет о Йоаве Сегаловиче, который в разные годы занимал различные должности в израильских правоохранительных органах – командира Лахав 433 и главы следственного отдела полиции Израиля. В мае 2016 года он вступил в партию Лапида "Еш Атид".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
Биньямин Нетаниягу: газовая сделка с Египтом - историческая
21:47
Депутат требует не продавать Египту газ из-за коррупции
21:17
Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира
20:02
Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН
19:36
Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе
19:01
Генсек ООН о Третьей ливанской: Это будет кошмар для Ливана
18:47
Раввином-"геененавистником" займется полиция
18:22
Альтернатива для Германии - вторая по популярности партия
18:08
Гилад Эрдан отождествляет "Хизбаллу" с Ливаном
17:54
Из-за "дела 4000": от Нетаниягу ушел юридический советник
17:27
Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита
17:13
Посольство России пока что останется в Тель-Авиве
16:37
Ротация ортодоксов в Кнессете
15:41
Видео: успешное испытание Arrow 3  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus