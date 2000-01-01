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Лавров: заявления об уничтожении Израиля - неприемлемы 19.02 14:04   MIGnews.com

Лавров: заявления об уничтожении Израиля - неприемлемы

Москва считает неприемлемыми заявления о том, что Израиль должен быть уничтожен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

"Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном", — сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".
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