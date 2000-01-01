19.02 13:55 MIGnews.com

Лапид: мы обязаны вынудить Иран покинуть Сирию

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял участие в Президентской Конференции, которая прошла сегодня (19.2.18) в Иерусалиме и ответил на вопросы журналиста Уди Сегаля, касательно кризиса в отношениях с Польшей и иранского присутствия в Сирии."Я осуждаю тех, кто разукрасил свастикой посольство Польши в Израиле, но в свете принятого польским правительством закона, который фактически отрицает Холокост, мне не хочется извиняться за это проявление вандализма. Еврейское государство не может оставаться в стороне в то время, когда пытаются переписать его историю. Есть вещи за пределами дипломатии. Мы должны были вернуть посла Израиля в Польше еще несколько недель назад", - заявил Яир Лапид.По поводу иранского присутствия в Сирии, лидер партии "Еш Атид отметил, что считает, что это плохо не только для Израиля, но и для США, и если не решить эту проблему сейчас, то со временем ситуация лишь усугубится."Я многократно говорил, что если Иран приближается к созданию ядерного оружия, а мы не сможем убедить мировое сообщество действовать, мы должны самостоятельно предпринимать меры, чтобы не допустить этого. Израиль не может позволить себе иранское присутствие на северной границе. Нам придется действовать, что собственно и происходит. Это не вопрос развязывания войны, мы должны предпринимать мудрые шаги в правильное время. Мы обязаны вынудить Иран покинуть территорию Сирии и начать вести более конструктивный диалог с США и Россией", - подчеркнул лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.