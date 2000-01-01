Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Лапид: мы обязаны вынудить Иран покинуть Сирию 19.02 13:55   MIGnews.com

Лапид: мы обязаны вынудить Иран покинуть Сирию

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял участие в Президентской Конференции, которая прошла сегодня (19.2.18) в Иерусалиме и ответил на вопросы журналиста Уди Сегаля, касательно кризиса в отношениях с Польшей и иранского присутствия в Сирии.

"Я осуждаю тех, кто разукрасил свастикой посольство Польши в Израиле, но в свете принятого польским правительством закона, который фактически отрицает Холокост, мне не хочется извиняться за это проявление вандализма. Еврейское государство не может оставаться в стороне в то время, когда пытаются переписать его историю. Есть вещи за пределами дипломатии. Мы должны были вернуть посла Израиля в Польше еще несколько недель назад", - заявил Яир Лапид.

По поводу иранского присутствия в Сирии, лидер партии "Еш Атид отметил, что считает, что это плохо не только для Израиля, но и для США, и если не решить эту проблему сейчас, то со временем ситуация лишь усугубится.

"Я многократно говорил, что если Иран приближается к созданию ядерного оружия, а мы не сможем убедить мировое сообщество действовать, мы должны самостоятельно предпринимать меры, чтобы не допустить этого. Израиль не может позволить себе иранское присутствие на северной границе. Нам придется действовать, что собственно и происходит. Это не вопрос развязывания войны, мы должны предпринимать мудрые шаги в правильное время. Мы обязаны вынудить Иран покинуть территорию Сирии и начать вести более конструктивный диалог с США и Россией", - подчеркнул лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
Биньямин Нетаниягу: газовая сделка с Египтом - историческая
21:47
Депутат требует не продавать Египту газ из-за коррупции
21:17
Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира
20:02
Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН
19:36
Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе
19:01
Генсек ООН о Третьей ливанской: Это будет кошмар для Ливана
18:47
Раввином-"геененавистником" займется полиция
18:22
Альтернатива для Германии - вторая по популярности партия
18:08
Гилад Эрдан отождествляет "Хизбаллу" с Ливаном
17:54
Из-за "дела 4000": от Нетаниягу ушел юридический советник
17:27
Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита
17:13
Посольство России пока что останется в Тель-Авиве
16:37
Ротация ортодоксов в Кнессете
16:28
"То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus