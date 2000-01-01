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Агентство интернет-исследований не повлияло на выборы в США 19.02 15:36   MIGnews.com

Агентство интернет-исследований не повлияло на выборы в США

"Агентство интернет-исследований" не могло оказать значительного влияния на исход президентских выборов США. Такое мнение выразил основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж в Twitter.

"Независимо от того, были ли действия "Агентства интернет-исследований" направлены на расширение аудитории через попытки угодить общественности, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по "усилению разногласий", его действия, несомненно, стратегически незначительны по сравнению с другими вовлеченными силами", — написал он.

В пятницу американское правительство предъявило обвинение 13 гражданам и трем российским организациям в причастности к вмешательству в президентские выборы в штатах. Как утверждают в Минюсте, сотрудники сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" еще в 2014 году начали подготовку к вмешательству "в политическую систему США". При этом в документе отмечается, что действия агентства из России были настолько малы и не эффективны, что они никак не повлияли на исход президентских выборов.

Обвинительное заключение подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера.
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