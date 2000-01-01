19.02 13:20 MIGnews.com

СМИ: Берлин не может выполнить свои обязательства перед НАТО

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Германии не в состоянии выполнить обязанности перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования. Об этом пишет Rheinische Post со на документ Министерства обороны ФРГ.Сообщается, что для создания международной оперативной группы повышенной готовности под названием "Острие копья" (Speerspitze), Берлину необходимо пополнить свои запасы снаряжения, необходимого для военнослужащего спецподразделения в условиях экстремальных ситуаций."Что касается мобильного расположения в ходе операций, в армии обнаруживается недостаток боеспособности по меньшей мере до 2021 года", — цитирует издание документ оборонного ведомства.Сообщается, что в 2018-2020 года требуется более 10 тысяч "единиц снаряжения для размещения" солдат, при этом в распоряжении армии есть всего лишь 2,5 тысячи. Бундесфер также испытывает острую нехватку зимнего обмундирования и бронежилетов.Ранее в немецкая газета Welt сообщала, что для выполнения перед военным северо-атлантическим альянсом, ФРГ не хватает боеспособных танков и истребителей.