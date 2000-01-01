Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









СМИ: Берлин не может выполнить свои обязательства перед НАТО 19.02 13:20   MIGnews.com

СМИ: Берлин не может выполнить свои обязательства перед НАТО

Германии не в состоянии выполнить обязанности перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования. Об этом пишет Rheinische Post со на документ Министерства обороны ФРГ.

Сообщается, что для создания международной оперативной группы повышенной готовности под названием "Острие копья" (Speerspitze), Берлину необходимо пополнить свои запасы снаряжения, необходимого для военнослужащего спецподразделения в условиях экстремальных ситуаций.

"Что касается мобильного расположения в ходе операций, в армии обнаруживается недостаток боеспособности по меньшей мере до 2021 года", — цитирует издание документ оборонного ведомства.

Сообщается, что в 2018-2020 года требуется более 10 тысяч "единиц снаряжения для размещения" солдат, при этом в распоряжении армии есть всего лишь 2,5 тысячи. Бундесфер также испытывает острую нехватку зимнего обмундирования и бронежилетов.

Ранее в немецкая газета Welt сообщала, что для выполнения перед военным северо-атлантическим альянсом, ФРГ не хватает боеспособных танков и истребителей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
Биньямин Нетаниягу: газовая сделка с Египтом - историческая
21:47
Депутат требует не продавать Египту газ из-за коррупции
21:17
Невероятно, но факт: Катар признал, что Израиль хочет мира
20:02
Арабская лига против Израиля в Совбезе ООН
19:36
Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе
19:01
Генсек ООН о Третьей ливанской: Это будет кошмар для Ливана
18:47
Раввином-"геененавистником" займется полиция
18:22
Альтернатива для Германии - вторая по популярности партия
18:08
Гилад Эрдан отождествляет "Хизбаллу" с Ливаном
17:54
Из-за "дела 4000": от Нетаниягу ушел юридический советник
17:27
Британские лейбористы выгнали еврея-антисемита
17:13
Посольство России пока что останется в Тель-Авиве
16:37
Ротация ортодоксов в Кнессете
16:28
"То, что делают с Нетаниягу, это политическое убийство"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus