19.02 13:16 MIGnews.com

Лапид: Можно назначить временного премьера из Ликуда

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Лидер партии Еш Атид Яир Лапид сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в свете выдвигаемых против него обвинений “должен уйти”.Лапид, однако, не призывает к всеобщим выборам, а предлагает назначить “временного премьера” из числа членов Ликуда.Лапид заявил: “Существует проблема с управлением страной, поскольку премьер-министр занят своими делами, консультациями с адвокатами, своими постами в facebook и брифингами для журналистов. Быть премьер-министром Израиля - вторая по сложности работа в мире, и сейчас наш премьер не может уделять все свое внимание этой работе”.Лапид также затронул свои отношения с олигархом Арноном Мильченом, заверив, что они коренным образом отличаются от того, что произошло с Нетаниягу: “Я работал на него несколько месяцев 22 года назад.. Я конечно же, сообщил об этом. Я встречался с ним много раз, но премьер-министра обвиняют в том, что он получил от него миллион шекелей, и он даже этого и не отрицает. Я не понимаю, что это за отношения такие, в которых один получает от другого миллион шекелей”.