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`Иран готов заменить ISIS на Ближнем Востоке` 19.02 12:56   MIGnews.com

"Иран готов заменить ISIS на Ближнем Востоке"

Министр по стратегическим вопросам и внутренней безопасности Гилад Эрдан предупредил, что Иран готов заменить ISIS на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время выступления на ежегодной конференции президентов американских еврейских организаций.

Мероприятие проходит в Иерусалиме в отеле Inbal.

По словам Эрдана, Иран попытается закрепиться в регионе, пользуясь моментом, пока позиции ISIS ослабевают. Он призвал Соединенные Штаты вмешаться в ситуацию в Сирии.

"Иранский режим заменит ISIS, и попытается сделать в Сирии то, что сделал в Ливане с "Хизбаллой", - заявил Эрдан.

Он отметил, что для "США важно понять, что иранский режим и "Хизбалла" скрывают свои ракеты в Ливане и Сирии, в районах проживания мирных жителей, и поэтому на практике граждане поддерживают военную кампанию против нас, ведомые "Хизбалллой", которая является частью ливанского правительства.

Если Иран продолжит укрепляться в Сирии, добавил Эрдан, конфликт между Израилем и Тегераном станет неизбежным.
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