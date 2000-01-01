19.02 12:56 MIGnews.com

"Иран готов заменить ISIS на Ближнем Востоке"

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Министр по стратегическим вопросам и внутренней безопасности Гилад Эрдан предупредил, что Иран готов заменить ISIS на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время выступления на ежегодной конференции президентов американских еврейских организаций.Мероприятие проходит в Иерусалиме в отеле Inbal.По словам Эрдана, Иран попытается закрепиться в регионе, пользуясь моментом, пока позиции ISIS ослабевают. Он призвал Соединенные Штаты вмешаться в ситуацию в Сирии."Иранский режим заменит ISIS, и попытается сделать в Сирии то, что сделал в Ливане с "Хизбаллой", - заявил Эрдан.Он отметил, что для "США важно понять, что иранский режим и "Хизбалла" скрывают свои ракеты в Ливане и Сирии, в районах проживания мирных жителей, и поэтому на практике граждане поддерживают военную кампанию против нас, ведомые "Хизбалллой", которая является частью ливанского правительства.Если Иран продолжит укрепляться в Сирии, добавил Эрдан, конфликт между Израилем и Тегераном станет неизбежным.