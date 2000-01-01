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Анкара. Архивное фото | Фото: Thinkstock19.02 12:45   MIGnews.com

В Турции проходят массовые задержания инакомыслящих

За время проведения турецкой военной операции на сирийской территории, правительство Турции задержало 786 активистов, выступающих против спецоперации с участием ВС страны. Об этом говорится в сообщении МВД государства.

"С начала операции "Оливковая ветвь" было проведено 85 акций, направленных против нее. За пропаганду в соцсетях и участие в акциях протеста задержаны 786 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 января генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь", направленной против курдский вооруженных формирований в сирийском Африне. При этом Дамаск решительно осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов из "Сирийской свободной армии", поддержкой которых пользуется Анкара.
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