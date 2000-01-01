19.02 11:36 MIGnews.com

У члена Кнессета нет проблем с женщинами в танке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутата Кнессета от партии Еш Атид Элиезер Штерн прокомментировал дебаты о службе женщин в боевых частях ЦАХАЛа.На вопрос о том есть ли у него, как у религиозного человека, проблемы со смешанными танковыми экипажами, состоящими из мужчин и женщин, Штерн ответил: “Я не принимаю аргумента о том, что солдаты не могут находиться в одном танке с солдатками, потому что в таком случае можно сказать, что им нехорошо находиться вместе в университете или в любом другом общественном месте”.На вопрос о том, поддерживает ли он идею эвакуации еврейских поселений из Иудеи и Самарии он ответил: “Я предпочел бы оставить поселенческие блоки в наших руках, но я определенно выступаю за компромисс”.