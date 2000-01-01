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Ципи Ливни жестко ответила министру обороны Ливана 19.02 11:15   MIGnews.com

Ципи Ливни жестко ответила министру обороны Ливана

Депутат Кнессета Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, выступая на Мюнхенской конференции заявила: "Ливанское лицемерие. В Мюнхене на Конференции по безопасности министр обороны Ливана заявил, что его страна стремится к миру, зато Израиль - грубо нарушает воздушное пространство и суверенитет Ливана. Не могла допустить, чтобы эта ложь осталась без ответа. Я сказала, что невозможно с одной стороны, говорить о суверенитете, а с другой - позволять террористам Хизбаллы свободно действовать в Ливане, вооружаться и угрожать Израилю. То есть, когда Хизбалла обстреливает Израиль, удобно говорить, что Хизбалла это не часть Ливана, и никакой ответственности за ее действия Ливан не несет. При этом, когда Израиль, отвечая на агрессию, наносит удары по объектам Хизбаллы, - заявлять, что Израиль нарушает суверенитет Ливана.

Подчеркну, и это сказала на представительной международной конференции в Мюнхене, что сам факт существования боевиков Хизбаллы в Ливане - является грубейшим нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Международное сообщество и власти Ливана должны понять: если Ливан не выполнит резолюции Совета безопасности ООН и не пресечет действия Хизбаллы на своей территории, то за это придется платить цену. Суверенитет подразумевает и ответственность за происходящее на территории страны. У всего есть цена, в том числе - и у покровительства террористам".
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