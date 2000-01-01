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`Если Израиль нападет на Иран, он получит ответ` 19.02 10:56   MIGnews.com

"Если Израиль нападет на Иран, он получит ответ"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил, что если Израиль нападет на его страну, он получит ответ. Угрозы в адрес Израиля прозвучали во время его интервью телеканалу NBC News.

Кроме того, Зариф заявил, что уничтожение сирийскими ПВО израильского истребителя развеяло "миф о непобедимости" ЦАХАЛа, десятилетиями распускаемый самой израильской армией.

"Сирия смогла использовать свои собственные средства для защиты, сбив один из [вражеских] самолетов, ответив на нарушение воздушного пространства", - резюмировал глава иранского МИДа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил Иран: “Не испытывайте нашу решимость. Израиль не допустит, чтобы вокруг нашей шеи затянулась петля иранского террора ... Если надо будет, мы будем действовать не только против иранских марионеток, но и против Ирана самого”.
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