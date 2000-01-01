19.02 10:51 MIGnews.com

КНДР обвинила Вашингтон в травле корейского народа

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КНДР обвинила США в травле Севера с Югом. Соответствующие заявления опубликованы в северокорейской газете Rodong."С самого начала США не хотели улучшения отношений между Югом и Севером… США поступают неправильно, пытаясь разрушить атмосферу улучшающихся отношений между КНДР и Южной Кореей, умышленно нагнетая ситуацию", - говорится в статье.Северокорейское СМИ также сообщило, что американцы перебрасывают свои "войска и стратегические силы на Корейский полуостров, и соседние территории". Такие не дружественные действия со стороны Вашингтона, по мнению редакции издания, показывают "намерения положить положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь"."Если бы не США, наш народ не испытывал бы горечь расового и этнического противостояния на протяжении десятилетий, а объединение нации уже было бы достигнуто нашими собственными усилиями. Если атмосфера потепления межкорейских отношений и улучшение ситуации на Корейском полуострове будут разрушены, вся ответственность будет полностью на США", — заключили в Rodong.Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна произошло в начале 2018 года, после того, как состоялся первый раунд переговоров на высоком уровне между сторонами противостояния. По итогам встречи, Север и Юг договорились об участии КНДР в Олимпиаде, а также о возобновлении спецсвязи между военными обеих сторон.