Франция: Российские хакеры атакуют кандидата в президенты
Франция обинила российские власти в организации хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона.
"Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков", - сообщил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.
Он отметил, что Россия отдает предпочтение кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону, потому что Макрон является проевропейским кандидатом.
"Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю", - заявил Эйро.
Французский министр подчеркнул, что попытка разделить европейцев не сработает.
"Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенных Штатов не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом", - сказал он.