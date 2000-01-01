19.02 09:54 MIGnews.com

Франция: Российские хакеры атакуют кандидата в президенты

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Франция обинила российские власти в организации хакерских атак на сайт и электронный ящик кандидата в президенты Эммануэля Макрона."Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку..., а главным правилом проведения президентской кампании является невмешательство во внутренние дела сторонних игроков", - сообщил глава МИД республики Жан-Марк Эйро, передает Journal du Dimanche.Он отметил, что Россия отдает предпочтение кандидатам Марин Ле Пен или Франсуа Фийону, потому что Макрон является проевропейским кандидатом."Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю", - заявил Эйро.Французский министр подчеркнул, что попытка разделить европейцев не сработает."Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенных Штатов не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом", - сказал он.