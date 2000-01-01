19.02 08:48 MIGnews.com

Имам: Оккупация Аль-Аксы не повод враждовать с Израилем

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Судан должен заключить мир с Еврейским государством, так как вражда с израильтянами лишь вредит этому государству, считает лидер суданской политической партии "Исламский васат" и мусульманский проповедник Юсуф аль-Кода. Он подчеркивает, что даже в шариате не оговаривается "вражеская сущность" Израиля.На своем выступлении в столице страны Хартуме ранее в этом месяце аль-Кода произнес объемную речь "Отношения с Израилем: религиозные аспекты", в которой заявил, что "даже оккупация мечети Аль-Акса не мешает установлению дипломатических отношений с Израилем"."Тот факт, что Иерусалим находится в руках евреев, не должен мешать нам установить с ними связи. Это вполне допустимо согласно и в рамках шариата", - сказал суданский богослов.В качестве доказательства своих слов Юсуф аль-Кода привел действия пророка Мухаммеда, который сам заключал договора с "неверными". Помимо того, он задается вопросом, если даже такие "очень могущественные государства", как Катар, Турция, Иордания, Египет да и сами палестинцы поддерживают отношения с израильтянами, то почему Судан не может?"Бойкот вредит скорее не Израилю, а Судану", - сказал он, назвав единственной причиной враждовать с Еврейским государством обманчивое чувство "религиозного долга"."Почему же тогда нам известно лишь о борьбе и джихаде, как будто это единственный вариант и другого выбора нет – ни в каком виде, ни при каких обстоятельствах?" – резонно заметил он на выступлении.Аль-Кода призвал правительство наладить отношения с Израилем, но в то же время подчеркнул, что даже это не является поводом избегать разговором "о поселениях и нарушениях Израиля".Как пишет суданская пресса, перед произнесением речи политику поступали смертельные угрозы, в которых его выступление называли таким, которое "откроет врата зла".