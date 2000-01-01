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20.02 02:42   MIGnews.com

Мэр Лондона призывает отменить визит Трампа

"Жестокая и позорная" политика президента США Дональда Трампа должна стать причиной отмены его государственного визита в Великобританию, заявил мэр Лондона Садик Хан.

"Я люблю Америку, я люблю американцев, и я считаю, что особые отношения это очень хорошо и так должно быть и впредь", – цитирует его The Independent.

"Когда ты близок с кем-то, у вас особые отношения, вы идете по жизни бок о бок, но если кто-то неправ, нужно указать ему на это. Запрет въезда для граждан из семи преимущественно мусульманских стран является жестоким и позорным", - отметил мэр Лондона.

По словам Хана, такие действия Трампа являются достаточным поводом "не расстилать перед ним красный ковер".
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