Мэр Лондона призывает отменить визит Трампа

"Жестокая и позорная" политика президента США Дональда Трампа должна стать причиной отмены его государственного визита в Великобританию, заявил мэр Лондона Садик Хан.
"Я люблю Америку, я люблю американцев, и я считаю, что особые отношения это очень хорошо и так должно быть и впредь", – цитирует его The Independent.
"Когда ты близок с кем-то, у вас особые отношения, вы идете по жизни бок о бок, но если кто-то неправ, нужно указать ему на это. Запрет въезда для граждан из семи преимущественно мусульманских стран является жестоким и позорным", - отметил мэр Лондона.
По словам Хана, такие действия Трампа являются достаточным поводом "не расстилать перед ним красный ковер".