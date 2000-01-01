20.02 05:43 MIGnews.com

Эрдан призывал Израиль не прекращать строительство поселений

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в воскресенье, 19 февраля, призвал правительство не уделять внимания призыву президента США Дональда Трампа сократить строительство поселений за "зеленой линией"."До тех пор, пока территория населенных пунктов составляет 23% территории Иудеи и Самарии, нет никаких причин ограничивать сотни тысяч евреев, которые там живут и имеют право реализовать свое право на владение и расширяться", - сказал он в начале еженедельного заседания кабинета министров.