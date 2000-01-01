19.02 21:21 MIGnews.com

Сирийская оппозиция: "Асад должен уйти!"

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Сирийская оппозиция полностью привержена мирным переговорам в Женеве 23 февраля, как заявил высокопоставленный чиновник в воскресенье, 19 февраля, добавив, переговоры должны были бы проложить путь для политического перехода."Мы полностью привержены идее проведения Женевских переговоров", - сказал делегатам на Мюнхенской конференции по безопасности президент Сирийской Национальной коалиции Анас аль-Абдах."Мы не можем устранить глубокие угрозы безопасности ... в то время как Асад остается у власти", - сказал он.Посол Соединенных Штатов в коалиции против террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, заявил, что новая администрация США по-прежнему пересматривает свою позицию по Сирии, но поддерживает усилия РФ и Турции по борьбе против ISIS.