19.02 20:55 MIGnews.com

Швеция в недоумении после выступления Трапма

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Посольство Швеции в Вашингтоне попросило Госдепартамент США разъяснить комментарий, сделанный президентом Дональдом Трампом, который предположил о каком-то инциденте в сфере безопасности в Швеции в пятницу, 17 февраля.Президент США выступил на политическом митинге во Флориде в субботу, когда, в связи с упоминанием о необходимости держать Соединенные Штаты в безопасности, он сказал: "Вы посмотрите на то, что происходит в Германии! Вы посмотрите на то, что происходило прошлой ночью в Швеции"."Швеция. Кто бы в это поверил? Швеция. У них возникают проблемы, о которых они никогда не могли подумать", - продолжил Трамп.Президент Трамп не уточнил, о чем шла речь, в результате чего многие шведы были озадачены."Мы задали вопрос сегодня Государственному департаменту. Мы пытаемся привнести ясность", - заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Швеции Катарина Аксельсон.