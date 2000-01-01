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flickr 19.02 20:22   MIGnews.com

Меркель: "Ислам - не источник террора"

Ангела Меркель призвала Европу принять больше беженцев и сказала, что ислам "не является источником террора".

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, канцлер Германии заявил, что Европа обязана принять перемещенных беженцев из Сирии и Ирака.

Ангела Меркель, которая раскритиковала запрет США на въезд для граждан из семи стран с мусульманским большинством, также подчеркнула, что сам ислам не является источником терроризма.

Канцлер Германии добавила, что борьбу с экстремизмом можно проводить только в сотрудничестве с мусульманскими странами и пообещала тесно сотрудничать с Россией, чтобы бороться против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на Ближнем Востоке.

Отношения Европы с Россией являются сложными, но очень важно сотрудничать с РФ в борьбе с исламским терроризмом, подчеркнула Меркель.
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