19.02 17:53 MIGnews.com

Израиль впервые не самая большая угроза для арабского мира

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман настаивал в воскресенье, 19 февраля, на том, что основные задачи, стоящие перед регионом, - это "Иран, Иран, Иран" и на том, что решение о двух государствах - единственное решение израильско-палестинского конфликта.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Либерман призвал к работе с суннитскими арабскими государствами, чтобы победить радикализм в регионе и призвал их помочь решить израильско-палестинский конфликт, который, по его словам, влечет за собой решение о двух государствах как единственное возможное решение."Мое видение и цель состоят в том, без сомнения, что необходимо решение о двух государствах. Я считаю, что мы должны обеспечить, чтобы Израиль остался Еврейским государством. Основное решение должно включать в себя земельный своп и своп населения. На этот счет есть много недоразумений", - заявил Либерман.Министр обороны Израиля заявил, что "не имеет смысла" иметь одну гомогенное палестинское государство и одно двунациональное государство Израиль."Самая большая проблема заключается в том, что мы готовы на Палестинское государство без единого еврея в нем, но и в Израиле 20% нашего населения будут арабами. Мы не можем создать два государства таким путем", - продолжил Либерман."Палестинцы не имеют возможности для подписания соглашения об окончательном статусе с Израилем. Это возможно только как часть региональные решения. Мы должны одновременно подписать региональное решение с арабским миром и палестинцами", - подчеркнул он..Министр обороны Либерман также обвинил Иран в попытке подорвать Саудовскую Аравию и что Касем Сулеймани, командующий Иранской революционной гвардией Кудс, - это "террорист номер один в мире"."Если вы спросите меня:" Что является самой большой новостью на Ближнем Востоке? Я думаю, что в первый раз умеренный арабский мир, суннитский мир понимает, что самая большая угроза для них - это не Израиль, не евреи и не сионизм, а Иран и иранские уполномоченные", - сказал Либерман, указывая на "Хизбаллу" в Ливане и Хути в Йемене.Министр обороны заявил, что ядерная сделка с Ираном - "попытка избежать реальности" и "копипаст" ядерной сделки с Северной Кореей, что и дает сходные результаты.Либерман призвал мировые державы усилить политику экономического давления, применить более жесткий подход и последующую работу по резолюциям ООН, например, в случае с проведением Ираном испытаний баллистических ракет.Иран стремится "подорвать стабильность в каждой стране на Ближнем Востоке ... основной целью в конце концов является Саудовская Аравия", -настаивал министр обороны.По словам министра иностранных дел Саудовской Аделя аль-Джубейра, "Иран остается единственным главным спонсором терроризма в мире"."Иран остается единственным и основным спонсором терроризма в мире. Тегеран нацелен уничтожить порядок на Ближнем Востоке. Мы не можем игнорировать то, что они делают в регионе, мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту (Исламской - ред.) революции. Как можно иметь дело с нацией, которая хочет нас уничтожить? До тех пор, пока Иран не изменит модель своего поведения и принципов, с такой страной будет очень трудно работать", - сказал собравшимся дипломат с трибуны.Он призвал международное сообщество остановить иранцев, которых обвинил в поддержке кровавого режима сирийского президента Башара Асада, йеменских постанцев-хуситов и даже намекнул на связь Тегерана с "Исламским государством".Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф, который говорил перед Либерманом, заявил, что Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия. Сделав не слишком завуалированный выпад в адрес Израиля, Зариф заявил, что ложные обвинения о иранской ядерной угрозе распространяют некие силы, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия."Этим дестабилизирующим региональным силам хватает наглости говорить об этом! Мы никогда не будет производить ядерное оружие", – сказал министр.Глава иранского МИДа напомнил присутствующим о том, что, хоть Иран и привержен выполнению условий ядерной сделки, подписанной с мировыми державами, он до сих пор не наблюдает ее выполнение другой стороной.