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Минобороны РФ 20.02 06:22   MIGnews.com

В Минобороны РФ рассказали, когда получат образец ЗРС С-500

Минобороны России получит первый опытный образец новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" к 2020 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Юрий Борисов.

“По этой системе работа у нас идёт по плану, рассчитываем получить образец к 2020 году”, - цитирует Борисова РИА Новости.

С-500 - новое поколение ЗРС «земля-воздух». Этот универсальный комплекс способен поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты.

Имеет радиус поражения 600 км. Может обнаружить и поразить одновременно до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду.

По своим характеристикам С-500 значительно превосходит стоящий сейчас на вооружении ВС РФ ЗРК С-400 «Триумф» и его конкурента из США Patriot Advanced Capability-3.
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