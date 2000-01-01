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Flickr.com 19.02 18:19   MIGnews.com

Сенатор США заявил о возможных новых санкциях против РФ

Американский сенатор Крис Мерфи в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможности введения новых санкций против России.
Он пояснил, что ограничительные меры могут быть введены по итогам расследования в конгрессе информации о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

“Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой”, - приводит слова Мерфи РИА Новости.

В конце декабря администрация бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы ввела санкции в отношении девяти российских учреждений, компаний и физлиц за “вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов”. После этого сенат США заявил о намерении провести собственное расследование.
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