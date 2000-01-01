19.02 16:12 MIGnews.com

Фантомное государство. Ирландия признала "Палестину"

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Недавно СМИ сообщили, что еще одна европейская страна, Ирландия, собирается официально заявить о признании “Государства Палестина”.Информацию об этом направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу израильский посол в Дублине Зэев Бокер.В связи с этим, посол рекомендует главе правительства принять безотлагательные меры дипломатического уровня. Кроме этого, посол считает, что надо обратиться к окружению Дональда Трампа, с просьбой о том, чтобы новый американский президент, в свою очередь, оказал давление на Дублин и заставил его отказаться от данного шага.Следует отметить, что планируемое Ирландией признание Государства Палестина — лишь очередное “звено в цепи”: первой европейской страной, объявившей о признании Государства Палестина” стала Швеция.Вслед за Швецией, Ватикан в своих официальных документах, вместо “ООП”, начал использовать словосочетание “Палестинское государство”. И это явилось его фактическим признанием.К аналогичному шагу близки очень многие европейские страны, политики и дипломаты которых опираются на “прецедентное” решение ООН, в 2011 принявшее в состав организации на правах наблюдателя “Государство Палестина”, чей флаг отныне официально установлен у здания ООН, наряду с флагами других государств, входящих в состав ООН.При этом практически все сторонники признания Палестинского государства — вне всякой связи с достигнутыми в этой сфере между палестинцами и Израилем договоренностями, аргументируют свой подход к данному вопросу поддержкой “единственно возможной”, по их мнению, формулы урегулирования — “два государства для двух народов”. Мы вынуждены констатировать, что такое развитие событий — логическое и закономерное последствие исторической речи Нетаниягу в Бар-Иланском университете о готовности Израиля признать палестинское государство в рамках окончательного урегулирования по формуле “два государства для двух народов”. Именно премьер Израиля подарил международному сообществу данную формулировку, которая очень быстро стала “священной, неприкосновенной и единственно возможной”.Как мы и предполагали, все внесенные премьером в эту формулу тщательно продуманные оговорки — демилитаризация палестинского государства, контроль над Иорданской долиной, границами палестинского государства и его воздушным пространством и т.д. — были международным сообществом под насмешливое улюлюканье палестинской стороны немедленно забыты.В итоге из всех “условий Нетаниягу” в рамках дискурса обсуждения осталось лишь одно, самое важное и базисное условие: элементарная готовность палестинской стороны к признанию Израиля как государства одного (еврейского) народа”, что предусмотрено самой формулой урегулирования. Но и здесь палестинцы сказали однозначное и твердое “нет!”, поставив, казалось бы, жирную точку на всех дальнейших разговорах на эту тему.Вполне возможно, что расчет Нетаниягу (он — опытный и хитрый политик) состоял в том, чтобы, спровоцировав палестинцев на четкое и однозначное отрицание права Израиля на существование в качестве национального государства еврейского народа — наглядно показать международному сообществу, что у Израиля “нет партнера” и говорить не с кем и не о чем.Однако ситуация стала развиваться явно по иному сценарию. Наглядные свидетельства неготовности палестинцев к признанию Израиля в качестве еврейского государства — не стали для международного сообщества шоком или открытием.Приход к власти в США Дональда Трампа вполне способен ускорить данный процесс. Его участники всерьез опасаются, что новая политика США в дальнейшем осложнит проведение европейского и ооновского курса на демонтаж еврейского государства. Под прикрытием формулы “два государства для двух народов”, более ничего не подразумевающей, кроме желания связать Израилю руки и заставить его без всяких условий и без каких-либо обязательств палестинской стороны — смириться с созданием палестинского государства в Иудее и Самарии.И действительно, в случае лавинообразной волны “признания в любви” к палестинцам со стороны европейских и остальных стран, членов ООН, Израиль могут, что называется, прижать к стенке и поставить перед фактом существования признанного всем миром “Палестинского государства”. Однако, у этой “тупиковой и безвыходной” ситуации, как это часто бывает — есть очевидный и простой выход. Выход, который, по определенным причинам, долгое время Израиль “не видел”, точнее — старался не замечать.Израиль может прямо и без всяких условий и оговорок заявить всему миру, что в соответствии с Торой (Библией) Всевышний дал землю между морем и Иорданом еврейскому народу, которому она в силу этого и принадлежит, и что Израиль не намерен признавать на этой территории власть никакого иного народа и государства.Все претензии палестинских арабов на свою государственность и национальную независимость будут рассматриваться Израилем лишь в формате создания Палестинского государства за пределами Земли Израиля (между морем и Иорданом) — в Северной Иордании, на Синае или в любом другом месте на Земле. Никакого обоснованного отношения к еврейской земле претензии арабов — не имеют.