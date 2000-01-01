20.02 17:50 MIGnews.com

Израиль: Пожарные стареют, машин не хватает

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В 2012 году, по следам тяжелых последствий пожара на горе Кармель, была разработана долгосрочная программа по реформе Службы пожарной охраны. Сегодня, пять лет спустя, реализация реформы буксует: налицо нехватка пожарных, отсутствие техники, усталость персонала. Согласно данным Службы пожарной охраны, нехватка кадров, в основном в центре страны и в Иерусалиме, вынуждает пожарников находится на дежурстве более 250 часов в месяц и работать сверхурочные часы — только так удается добиться соответствия требованиям по количеству пожарных на станции.Нехватка кадров подчеркивает и возрастную проблему среди пожарников: часть из них уже перешли границу 55 летнего возраста, что существенно затрудняет выполнение ими сложных с физической точки зрения заданий.Программа по реформе Службы пожарной охраны была основана, среди прочего, на рекомендациях исследования, проведенного в Технионе. Исследователи установили, что требуется 164 пожарный станции, чтобы обеспечить прибытие пожарной бригады по вызову в течение 15 минут. Чтобы обеспечить прибытие в течение 7 минут, требуется наличие 225 станций. Сегодня в Израиле функционируют 118 станций пожарной охраны, в конце 2018 года, согласно планам, их будет 130, что не в состоянии обеспечить 15-минутное прибытие по вызову.Согласно тому же исследованию, пожарной охране требуется более 700 пожарных автомобилей. Сегодня в распоряжении Службы имеется 330 единиц техники, а к концу 2018 года планируется увеличить их количество до 420. Во время пожаров на горе Кармель только около 85% личного состава перемещались на пожарной технике, для остальных пришлось нанимать автобусы.При всех проблемах с техникой, основной проблемой пожарной охраны является нехватка личного состава. Согласно мировым стандартам, в стране должен быть один пожарник на 1.000-1.500 жителей. В Израиле речь идет о 25%-30% от мировых стандартов. Во время пожаров, охвативших страну в ноябре, пожарная служба выставила почти 1.900 пожарников, но за этой цифрой скрываются, как уже отмечалось, проблемы возраста и подготовки. Пенсионный возраст пожарников, в отличие от офицеров армии или полиции, составляет 67 лет, что является причиной наличия немалого числа пожарников в возрасте за 50, от которых трудно требовать полноценного участия в сложных спасательных операциях.