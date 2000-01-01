19.02 17:49 MIGnews.com

Пять по математике: Программа Минпроса приносит плоды

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Государственная программа импорта из-за границы специалистов в сфере высоких технологий стала логичным результатом политики правительств на протяжение последних десятилетий, которые полагали, что если Израиль является одним из лидеров в сфере высоких технологий, то это навсегда и нет никакой необходимости прикладывать для этого особые усилия и вкладывать средства в подготовку кадров. Вполне понятно, что стать инженером высоких технологий могут только школьники, изучающие математику и физику на высшем уровне, а таких в Израиле к 2017 году осталось всего 17,7%, что на 8% меньше, чем в 2010 году.В результате Израиль скатился на 14 место по количеству выпускников факультетов компьютерных и математических наук среди стран OECD, а отрасль стала ощущать резкий дефицит кадров. В попытке исправить ситуацию Министерство просвещения инициировало программу, призванную увеличить число учеников, изучающих математику на уровне 5 единиц. Программа, стоимость которой оценивается в 75 миллионов шекелей в год, ставит своей целью в течение 4 лет удвоить число учеников (до 18 тысяч человек), изучающих математику на высшем уровне. В рамках программы, в последние два года открылись 160 потоков по изучению математики на пять единиц в школах, в которых ранее таких потоков не было, и был выделен специальный бюджет на 2.000 часов преподавания математики на пять единиц. 53 школы получили дополнительный бюджет на усиление изучения математики в маленьких классах и стимулирование перехода успевающих школьников с изучения трех единиц на изучение четырех. В школах с нехваткой учителей математики к преподаванию были привлечены студенты педагогических факультетов и колледжей, 200 студентов, изучающих естественные науки, получили специальные стипендии и прошли курсы подготовки учителей. В 90 школах учащиеся старших классов взяли на себя шефство над учениками средних, помогая им в изучении математики на пять единиц.В 2017 году программа начала приносить первые плоды: 16.664 ученика двенадцатых классов израильских школ будут сдавать экзамены по математике на пять единиц аттестата зрелости по математике по сравнению с 12.684 учениками в прошлом учебном году. Министерство планировало привести число экзаменовавшихся к 15.255. Что касается учеников одиннадцатых классов, то почти 18.000 из них будут сдавать экзамены на пять единиц.