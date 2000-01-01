Кац: "Израиль находится на пороге принятия важных решений"
Сегодня начались работы по прокладке тоннелей на "красной" линии метротрамвая в Тель-Авиве и Гуш-Дане. Министр транспорта и разведки Исраэль Кац лично запустил первый ТПК. Речь идет о гигантском тоннеле-проходческом комплексе, который производит работы по проходке тоннеля на глубине 30 метров под землей.
Перед запуском, министр выступил перед присутствующими с речью.
Среди прочего, Исраэль Кац сказал:
"Израиль находится на пороге принятия важных решений. Лидер оценивается по одному единственному параметру - по его умению изменить реальность к лучшему. Настоящее не предопределено. Оно является результатом дел рук человеческих. Наша задача - менять действительность.
Сионизм изменил реальность и из ничего создал еврейское государство, наперекор всем обстоятельствам. Миллионы евреев обрели здесь свой дом.
Наше национальное существование в государстве Израиль меняет региональную действительность. Тот, кто по глупости или по слепоте этого не замечает, продолжит оставаться сноской в книге истории.
Настоящий лидер, основной задачей которого является изменение реальности, прежде всего домен уметь принимать решения, а особенно - выполнять их.
Решения, принятые мной за последние три каденции в качестве министра транспорта, кардинально меняют действительность. Мы соединяем периферию с центром, внедряем социальные изменения, сокращаем разрыв между регионами страны, строим экономику и прокладываем железные дороги, связывающие нас с остальными странами региона, ставшими материальным воплощением выражения "дороги мира".
Тель-авивского метротрамвай - пример способности принимать решения. Многочисленные проблемы и нелёгкие задачи, решения которых требовал и требует этот проект, удерживал многих от реализации этого сложного транспортного проекта на протяжении более четырёх десятилетий.
Лидерство не боится испытаний. Многие утверждали программы и подписывали декларации. Многие закладывали "первые" камни в строительство метротрамвая. Мы же реализуем. Та реальность, которая будет здесь и в Гуш-Дане через считанные годы, будет выглядеть иначе. В этом и заключается вся разница.
В эпоху, когда эффективность избранников народа оценивается по их публикациям в Твиттере, по броским заголовкам и умным лозунгам, а не по их поступкам, следует помнить, что лидерство - прежде всего действия, способность принимать решения, и особенно умение их выполнять. Жизнь - не виртуальная реальность.
Сионизм не изжил себя. Он должен создавать лучшую жизнь для нас, наших детей и внуков. Борьба за независимость не закончилась. Способность укреплять общество и государство зависят от упорства, мировоззрения и эффективной программы работы.
Ближний Восток меняется к худшему. Несколько дней назад Хассан Насралла озвучил угрозы в адрес Израиля. Мы не заинтересованы в обострении ситуации, но ливанцы должны понимать, что в случае агрессии со стороны Хизбаллы, они заплатят высокую цену.
Если Насралла осмелится подвергнуть обстрелам израильский тыл или наши национальные инфраструктуры, на этот раз, в отличие от времен Второй Ливанской войны, когда Израиль воздерживался от нанесения ущерба ливанским инфраструктурам, будет нанесен ответный удар. Насралла пресмыкается перед Ираном и заискивает перед ним настолько, что готов ради своего хозяина спровоцировать полное разрушение Ливана.
Те, кто не хотят, чтобы завтра Ливан был разрушен, уже сегодня должны направить свои усилия на сдерживание Хизбаллы и Ирана, который оказывает поддержку этой организации.
Радикальные силы создают тоннели смерти и заняты этнической и религиозной чисткой, в то время как мы работаем над строительством тоннелей и железнодорожных проектов, направленных на мирные цели, процветание и развитие.
Нас невозможно остановить. Таково моё кредо. У нас нет другой привилегии. Лидерство, лишенное содержания, не смогло бы создать страну. Не смогло бы стать опорой для народа, который подвергался преследованиям и почти был уничтожен.
Горстка земли за горсткой земли, дунам за дунамом, железнодорожное полотно за железнодорожным полотном, тоннель за тоннелем. Нет, и никогда не было иного пути. Тот, у кого опускаются руки, тот, кто слаб духом, не может справиться с тяжелой задачей".