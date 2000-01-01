19.02 15:52 MIGnews.com

Кац: "Израиль находится на пороге принятия важных решений"

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Сегодня начались работы по прокладке тоннелей на "красной" линии метротрамвая в Тель-Авиве и Гуш-Дане. Министр транспорта и разведки Исраэль Кац лично запустил первый ТПК. Речь идет о гигантском тоннеле-проходческом комплексе, который производит работы по проходке тоннеля на глубине 30 метров под землей.Перед запуском, министр выступил перед присутствующими с речью.Среди прочего, Исраэль Кац сказал:"Израиль находится на пороге принятия важных решений. Лидер оценивается по одному единственному параметру - по его умению изменить реальность к лучшему. Настоящее не предопределено. Оно является результатом дел рук человеческих. Наша задача - менять действительность.Сионизм изменил реальность и из ничего создал еврейское государство, наперекор всем обстоятельствам. Миллионы евреев обрели здесь свой дом.Наше национальное существование в государстве Израиль меняет региональную действительность. Тот, кто по глупости или по слепоте этого не замечает, продолжит оставаться сноской в книге истории.Настоящий лидер, основной задачей которого является изменение реальности, прежде всего домен уметь принимать решения, а особенно - выполнять их.Решения, принятые мной за последние три каденции в качестве министра транспорта, кардинально меняют действительность. Мы соединяем периферию с центром, внедряем социальные изменения, сокращаем разрыв между регионами страны, строим экономику и прокладываем железные дороги, связывающие нас с остальными странами региона, ставшими материальным воплощением выражения "дороги мира".Тель-авивского метротрамвай - пример способности принимать решения. Многочисленные проблемы и нелёгкие задачи, решения которых требовал и требует этот проект, удерживал многих от реализации этого сложного транспортного проекта на протяжении более четырёх десятилетий.Лидерство не боится испытаний. Многие утверждали программы и подписывали декларации. Многие закладывали "первые" камни в строительство метротрамвая. Мы же реализуем. Та реальность, которая будет здесь и в Гуш-Дане через считанные годы, будет выглядеть иначе. В этом и заключается вся разница.В эпоху, когда эффективность избранников народа оценивается по их публикациям в Твиттере, по броским заголовкам и умным лозунгам, а не по их поступкам, следует помнить, что лидерство - прежде всего действия, способность принимать решения, и особенно умение их выполнять. Жизнь - не виртуальная реальность.Сионизм не изжил себя. Он должен создавать лучшую жизнь для нас, наших детей и внуков. Борьба за независимость не закончилась. Способность укреплять общество и государство зависят от упорства, мировоззрения и эффективной программы работы.Ближний Восток меняется к худшему. Несколько дней назад Хассан Насралла озвучил угрозы в адрес Израиля. Мы не заинтересованы в обострении ситуации, но ливанцы должны понимать, что в случае агрессии со стороны Хизбаллы, они заплатят высокую цену.Если Насралла осмелится подвергнуть обстрелам израильский тыл или наши национальные инфраструктуры, на этот раз, в отличие от времен Второй Ливанской войны, когда Израиль воздерживался от нанесения ущерба ливанским инфраструктурам, будет нанесен ответный удар. Насралла пресмыкается перед Ираном и заискивает перед ним настолько, что готов ради своего хозяина спровоцировать полное разрушение Ливана.Те, кто не хотят, чтобы завтра Ливан был разрушен, уже сегодня должны направить свои усилия на сдерживание Хизбаллы и Ирана, который оказывает поддержку этой организации.Радикальные силы создают тоннели смерти и заняты этнической и религиозной чисткой, в то время как мы работаем над строительством тоннелей и железнодорожных проектов, направленных на мирные цели, процветание и развитие.Нас невозможно остановить. Таково моё кредо. У нас нет другой привилегии. Лидерство, лишенное содержания, не смогло бы создать страну. Не смогло бы стать опорой для народа, который подвергался преследованиям и почти был уничтожен.Горстка земли за горсткой земли, дунам за дунамом, железнодорожное полотно за железнодорожным полотном, тоннель за тоннелем. Нет, и никогда не было иного пути. Тот, у кого опускаются руки, тот, кто слаб духом, не может справиться с тяжелой задачей".