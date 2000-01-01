19.02 15:41 MIGnews.com

Границу Израиля будет прикрывать четыре женских батальона

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На брифинге в штаб-квартире ЦАХАЛа журналистам сообщили, что в 2015-2016 годах количество женщин в сухопутных боевых силах увеличилось на 350%.Батальон Эйлат теперь называю “гендерным” - то есть, полностью состоящим из женщин. Таким же в скором времени станет батальон сбора оперативной разведывательной информации Итам.Каким образом удалось набрать такое количество девушек? высокопоставленный офицер в директорате персонала ЦАХАЛа поясняет: “В противоположность правилам американской армии, где мужчин и женщина набирают согласно одним и тем же стандартам, мы решили ввести раздельные стандарты. Таким образом, нам, в пропорциональном отношении, удается набирать больше женщин, чем американцам”.На брифинге также был представлен новый план прикрытия границы государства, основанный практически только на женщинах. В схеме задействованы четыре легких пехотных батальона - Каракаль, Арайот а-Ярден, Бардалес и формируемый 47-й батальон, силы полевой разведки, силы защиты населенных пунктов, штабной персонал и прочие.План перехода на новую схему рассчитан на полтора года, в ходе которых будут осуществлены “необходимые изменения и приспособления”.О сути приспособлений пока ничего конкретно неизвестно, но публикующий данную информацию Аруц Шева сообщает, например о том, что в женских батальонах служащие в 4 раза чаще обращаются в клинику за помощью врача. Также сообщается о том, что в пеших патрулях разрешено не переносить на себе пулеметы. Пулеметы будут устанавливаться только на транспортные средства, задействованные в патрулях.