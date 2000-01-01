19.02 15:22 MIGnews.com

Сауды об Иране: главный спонсор всемирного терроризма

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Саудовская Аравия отказывается вести диалог со спонсорами глобального терроризма, коим является Иран, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля."Иран остается единственным и основным спонсором терроризма в мире. Тегеран нацелен уничтожить порядок на Ближнем Востоке. Мы не можем игнорировать то, что они делают в регионе, мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту (Исламской - ред.) революции. Как можно иметь дело с нацией, которая хочет нас уничтожить? До тех пор, пока Иран не изменит модель своего поведения и принципов, с такой страной будет очень трудно работать", - сказал собравшимся дипломат с трибуны.Он призвал международное сообщество остановить иранцев, которых обвинил в поддержке кровавого режима сирийского президента Башара Асада, йеменских постанцев-хуситов и даже намекнул на связь Тегерана с "Исламским государством"."Иран — это единственная страна в регионе, которая не была атакована ни "Исламским государством", ни "Аль-Каидой". Вопрос — почему?" — добавил аль-Джубейр, призвав участников заседания задать этот вопрос себе самим.Напомним, что выступавший нескольким ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал Саудовскую Аравию и другие суннитские государства объединиться, чтобы противостоять иранскому режиму.