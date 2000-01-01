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Глава МИД Ирана: мы никогда не создадим ядерное оружие | Фото: U.S. Department of State/Flickr19.02 14:27   MIGnews.com

Глава МИД Ирана: мы никогда не создадим ядерное оружие

У Ирана никогда не было цели заполучить ядерное оружие и иранцы никогда не станут к этому стремиться, заверял министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф на Международной конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля.

Сделав не слишком завуалированный выпад в адрес Израиля, Зариф заявил, что ложные обвинения о иранской ядерной угрозе распространяют некие силы, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Этим дестабилизирующим региональным силам хватает наглости говорить об этом! Мы никогда не будет производить ядерное оружие", – сказал министр.

Глава иранского МИДа напомнил присутствующим о том, что, хоть Иран и привержен выполнению условий ядерной сделки, подписанной с мировыми державами, он до сих пор не наблюдает ее выполнение другой стороной.

"Международное сообщество по-прежнему нам должно", - сказал он.

Помимо этого, он призвал к сотрудничеству все мусульманские страны Ближнего Востока, включая враждующих с ними суннитов, "для решения общих проблем, которые привели к росту тревоги и насилия". Конечно же, именно Иран должен возглавить ближневосточную армию, уверен Мохаммад Зариф.

"В плане регионального диалога я скромен и сосредоточен на странах Персидского залива. У нас достаточно проблем в регионе, поэтому мы хотели бы начать диалог лишь с теми странами, которые в исламе мы зовем братьями", - сказал иранский министр с трибуны.

Упомянул он и решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Тегерана, сказав, что иранцы "плохо реагируют на угрозы, принуждение и санкции, но очень хорошо реагируют на взаимное уважение".
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