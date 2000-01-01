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Либерман: моя цель - два государства | Фото: U.S. Department of State/Flickr19.02 13:49   MIGnews.com

Либерман: моя цель - два государства

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поддерживает создание "двух государств для двух народов", но не в том виде, как указано в соответствующем договоре, подписанном Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом.

"Моим видением и целью, безо всякого сомнения, является путь "двух государств". Я считаю, мы должны обеспечить то, чтобы Израиль оставался еврейским государством. Основное решение должно включать обмен территориями и населением", - сказал министр Либерман участникам Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Он отметил, что договоренности, подписанные в Вашингтоне в сентябре 1993 года, включают ряд "недоразумений", как, например, то, что новосозданная Палестина будет абсолютно арабским государством без единого еврея, в то время как около 20% населения Израиля будут составлять арабы.

"Таким образом два государства не могут быть созданы", - подчеркнул лидер НДИ.

Министр Либерман отметил и то, что сейчас у власти находится совершенно иное правительство, чем то, которое подписывало соглашение.

"Сейчас у нас страна правых. Проблема заключается в том, что мы все оглядываемся назад. У нас были Эхуд Барак, Ариэль Шарон, Эхуд Ольмерт и Ципи Ливни. Все они встречались с Аббасом и были готовы подписать в Белом доме договор о "двух государствах", но в последнюю минуту, Аббас отказывался", - пояснил он.
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