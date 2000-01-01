19.02 12:51 MIGnews.com

Либерман призвал суннитов объединиться с Израилем

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Конечной целью действий иранского режима является не только подрыв влияния Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, но уничтожение самого королевства ваххабитов, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 18 февраля.Чтобы помешать планам Тегерана и победить радикальные региональные элементы он призвал суннитские арабские государства к диалогу, пишет Reuters."Исламская республика Иран нацелена на подрыв стабильности в каждой стране Ближнего Востока … и ее конечной целью является конец существования Саудовской Аравии", - заявил Либерман участникам международной конференции.Министр обороны подчеркнул, что ждет услышать комментарии по этому поводу от саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра."По-настоящему разделение идет не на евреев и мусульман, а на умеренных против радикалов", - добавил он.Напомним, что в рамках сессии "Старый кризис. Новый Ближний Восток" на одной сцене с Либерманом также должен был выступать и иранский глава МИД Мохаммад Зариф. Однако организаторы поменяли расписание, разделив их выступления.