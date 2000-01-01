19.02 10:55 MIGnews.com

Развозов: все израильтяне должны иметь право вступать в брак

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Сегодня (19 февраля) на заседании межминистерской комиссии по законодательству будет обсуждаться законопроект о гражданском брачном союзе, подготовленный фракцией "Еш Атид". Согласно этому законопроекту, израильтяне, не имеющие возможности оформить свои отношения через раввинат, либо не желающие проходить через данную структуру, должны быть официально зарегистрированы в качестве супругов и получить все соответствующие данному статусу права.По словам депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид"), который является одним из авторов данного законопроекта, необходимо положить конец дискриминации, при которой сотни тысяч русскоязычных израильтян лишены базового права на создание семьи. Несмотря на то, что они несут на себе весь спектр гражданских обязанностей, включая службу в армии, государство заставляет их чувствовать себя людьми второго сорта."В Израиле сложилась абсурдная ситуация, при которой, с одной стороны, государство не признает процесс гражданского бракосочетания, а с другой признает гражданские браки, заключенные за приделами страны теми, кто лишен возможности сделать это в Израиле. Ежегодно десятки тысяч пар вынуждены лететь заграницу, чтобы создать семью.Гражданский брачный союз, который мы предлагаем, является альтернативой для всех этих пар, не пытаясь конкурировать с браком в раввинате, и никоим образом не угрожая еврейской идентичности государства Израиль",- подчеркивает Константин Развозов.