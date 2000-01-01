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Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы | Фото:19.01 09:12   MIGnews.com

Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы

Моше Гафни (UTJ) заявил, что голосование за партию НДИ Авигдора Либермана означает поддержку четвертого тура выборов. Он также осудил повышение налогов.

"Общество больше не верит Либерману, ему надоело", - заявил Гафни. "Он единственный в израильской политике, кто лжет и лжет бессовестно, и никто даже не критикует его!"

"Любой голос за Либермана ясно говорит об одном: о четвертых выборах."

Относительно слияния религиозных сионистских партий Гафни сказал: "В прошлом UTJ всегда приходила в последнюю минуту, как мы видели с религиозными сионистами на этой неделе. Министр здравоохранения [Яков] Лицман и я заключили мир и все остальное с нами работают с полным единством. То, что мы не приняли во внимание, - это то, что в результате этого мы не получаем достаточного освещения в СМИ."

Отвечая на вопрос о дефиците Израиля и возможности повышения налогов для его покрытия, Гафни пообещал: "Я не позволю повысить налоги. Есть много способов предотвратить это. Прежде всего, Кнессет и Правительство должно снова начать функционировать, и для того, чтобы это произошло, общественность не должна голосовать за Либермана, а НДИ должен потерять места, как мы видели в недавних опросах."


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