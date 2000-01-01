19.01 09:12 MIGnews.com

Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы

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Моше Гафни (UTJ) заявил, что голосование за партию НДИ Авигдора Либермана означает поддержку четвертого тура выборов. Он также осудил повышение налогов."Общество больше не верит Либерману, ему надоело", - заявил Гафни. "Он единственный в израильской политике, кто лжет и лжет бессовестно, и никто даже не критикует его!""Любой голос за Либермана ясно говорит об одном: о четвертых выборах."Относительно слияния религиозных сионистских партий Гафни сказал: "В прошлом UTJ всегда приходила в последнюю минуту, как мы видели с религиозными сионистами на этой неделе. Министр здравоохранения [Яков] Лицман и я заключили мир и все остальное с нами работают с полным единством. То, что мы не приняли во внимание, - это то, что в результате этого мы не получаем достаточного освещения в СМИ."Отвечая на вопрос о дефиците Израиля и возможности повышения налогов для его покрытия, Гафни пообещал: "Я не позволю повысить налоги. Есть много способов предотвратить это. Прежде всего, Кнессет и Правительство должно снова начать функционировать, и для того, чтобы это произошло, общественность не должна голосовать за Либермана, а НДИ должен потерять места, как мы видели в недавних опросах."