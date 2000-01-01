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Семью Иссахар попросили не общаться с прессой | Фото:19.01 08:22   MIGnews.com

Семью Иссахар попросили не общаться с прессой

Семье Наамы Иссахара, израильской туристки, было предложено воздерживаться от интервью для прессы перед визитом в Израиль президента России Владимира Путина на этой неделе, сообщило израильское телевидение в субботу, 18 января.

Запрос поступил от высокопоставленных израильских чиновников, которые надеются, что Путин объявит о помиловании Иссахар и опасаются любых ошибок, сообщает 12-й канал Израиля. Путин должен прибыть в Израиль в четверг для однодневного визита и проведет частные встречи с премьер-инистром Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным.

27-летняя Иссахар находится в России с апреля, когда в ее багаже в Москве было обнаружено около 10 грамм каннабиса. Она была приговорена к семи с половиной годам за контрабанду наркотиков.


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