19.01 08:22 MIGnews.com

Семью Иссахар попросили не общаться с прессой

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Семье Наамы Иссахара, израильской туристки, было предложено воздерживаться от интервью для прессы перед визитом в Израиль президента России Владимира Путина на этой неделе, сообщило израильское телевидение в субботу, 18 января.Запрос поступил от высокопоставленных израильских чиновников, которые надеются, что Путин объявит о помиловании Иссахар и опасаются любых ошибок, сообщает 12-й канал Израиля. Путин должен прибыть в Израиль в четверг для однодневного визита и проведет частные встречи с премьер-инистром Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным.27-летняя Иссахар находится в России с апреля, когда в ее багаже в Москве было обнаружено около 10 грамм каннабиса. Она была приговорена к семи с половиной годам за контрабанду наркотиков.