19.01 08:09 MIGnews.com
Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью газете Washington Post, что настало время для прямых переговоров с США, чтобы положить конец политическому тупику в стране, сообщил Маарив.
Далее Мадуро добавил, что если американцы снимут санкции с его страны, могут произойти значительные изменения.
"Если есть уважение и диалог между правительствами, мы можем создать новые отношения."
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