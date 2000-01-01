19.01 08:09 MIGnews.com

Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью газете Washington Post, что настало время для прямых переговоров с США, чтобы положить конец политическому тупику в стране, сообщил Маарив.Далее Мадуро добавил, что если американцы снимут санкции с его страны, могут произойти значительные изменения."Если есть уважение и диалог между правительствами, мы можем создать новые отношения."