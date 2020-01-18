19.01 07:26 MIGnews.com

Либерман - Мири Регев: я отвечаю только людям

יו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman סירב להגיד שבוע טוב ביציאתו מאולפן #המטההמרכזי לשרת התרבות @regev_miri ואמר: "אני אומר 'שבוע טוב' רק לבני אדם" pic.twitter.com/7sYhLjPijh — חדשות 13 (@newsisrael13) January 18, 2020

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Либерман - Мири Регев: я говорю только с людьмиНекрасивая сцена произошла в студии 13-го канала израильского ТВ вечером 18 января. На вечернее шоу явились лидер НДИ Авигдор Либерман и министру культуры Мири Регев.Ведущая программы Аэла Хасон сказала: Вы не обязаны приветствовать друг друга”.Регев, ответила : “Да ему в любом случае говорю - Хорошей недели! Хороших новостей! Он предпочитает не отвечать”. Либерман, вместо того, чтобы ответить, заявил: “Я говорю хорошей недели только человеческим существам”. Регев на это сказала: Экое ужасное выражение. Самое главное что Тиби - человеческое существо, и да - он тоже человек, в отличие от Либермана”.Позднее Регев сказала: “Он должен вести себя как человек и как джентльмен. Но он - не джентльмен. Но для меня важно сказать самое главное. И самое главное, граждане Израиля должны понять - тот, кто голосует за Либермана, голосует за четвертые выборы”.Регев позднее опубликовала пост, в котором говорится: “Хорошей недели, я шокирована грубой, агрессивной и унижающей реакцией на меня во время живого эфира в студии Аэлы Хасон. Я встретила его сегодня в студии, и приветствовала его, пожелав ему хорошей недели. На это он сказал: "Я отвечаю только людям”. Нет места подобному шовинисткому и человеконенавистническому поведению в отношениях между мужчиной и женщиной, между людьми вообще. Вы можете не соглашаться, вы можете критиковать, но вы не имеет права вести себя подобным образом. У Либермана нет уважения и простого человеческого достоинства, и мне нечего больше сказать, я лишь осуждаю его поведение”.Регев добавила: “Горе нам если подобный человек желает принести единство народу Израиля”.