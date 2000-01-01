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Джонсон - Путину: позиция Лондона по Солсбери неизменна 20.01 07:50   MIGnews.com

Джонсон - Путину: позиция Лондона по Солсбери неизменна

Официальный представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Борис Джонсон в Берлине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что "позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась".

Джонсон сформулировал произошедшее, как безрассудное применение химического оружия и попытка убить ни в чем не повинных людей на британкой территории, пишет Sputnik.

Кроме этого по словам представителя канцелярии, Борис Джонсон в разговоре с Путиным отметил, что они оба несут ответственность за решение проблем международной безопасности.


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