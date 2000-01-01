Джонсон - Путину: позиция Лондона по Солсбери неизменна
Официальный представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Борис Джонсон в Берлине в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что "позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась".
Джонсон сформулировал произошедшее, как безрассудное применение химического оружия и попытка убить ни в чем не повинных людей на британкой территории, пишет Sputnik.
Кроме этого по словам представителя канцелярии, Борис Джонсон в разговоре с Путиным отметил, что они оба несут ответственность за решение проблем международной безопасности.