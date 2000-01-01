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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:20.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ придумал, как обезопаситься от туннелей "Хизбаллы" Армия обороны Израиля начала устанавливать специальные подземные датчики вдоль границы с Ливаном для выявления туннелей, вырытых боевиками различных террористических организаций, в числе которых и "Хизбалла".

Самодельные взрывные устройства: Газа усилит атаки Террористы из Газы готовятся к усилению атак с использованием самодельных зажигательных устройств в ближайшие дни, чтобы оказать давление на Египет и Израиль.

Главная дивизия ЦАХАЛа не готова к войне Дивизия 319 станет первой, которая войдет в Ливан в следующей войне. Портал ynet публикует доклад ЦАХАЛа, согласно которому в подготовке дивизии к боевым действиям существуют серьезные проблемы, специфически, в сфере логистики и личного состава.

Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца Бывший заместитель главы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ицхак Илан, депутат Кнессета от Кахоль Лаван заявил о выходе из партии из-за того, что его подвинули в предвыборном списке партии с 39-го на 45-е место.

Тель-Авив вошел в двадцатку самых дорогих городов мира Тель-Авив вошел в рейтинг двадцати самых дорогих городов планеты в 2020 году, обосновавшись на 20-м месте.


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