Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Главная дивизия ЦАХАЛа не готова к войне Дивизия 319 станет первой, которая войдет в Ливан в следующей войне. Портал ynet публикует доклад ЦАХАЛа, согласно которому в подготовке дивизии к боевым действиям существуют серьезные проблемы, специфически, в сфере логистики и личного состава.
Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца Бывший заместитель главы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ицхак Илан, депутат Кнессета от Кахоль Лаван заявил о выходе из партии из-за того, что его подвинули в предвыборном списке партии с 39-го на 45-е место.