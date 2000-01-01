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Согласован итоговый документ конференции по Ливии 20.01 10:30   MIGnews.com

Согласован итоговый документ конференции по Ливии

Дипломатические источники сообщили, что участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый текст, который будет принят по итогам встречи.

Участники конференции предложит разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин" - прекращение огня, прекращение поставок оружия, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, а также соблюдение гуманитарного права и прав человека.

Кроме этого содержится призыв отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии, что будет грозить санкциями СБ ООН.

Выполнением этих решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН, пишет Reuters.

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж отказался от встреч и переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Хафтар и Сарадж не принимали участия в дискуссиях в рамках форума по урегулированию ситуации в Ливии, но их должны были привлечь к согласованию итогового документа, утверждается в сообщении.

Отметим, что Хафтар отказался во время встречи в Москве подписать соглашение о прекращении огня. Стоит также добавить, что ситуация в Ливии усугубляется стремлением Турции вовлечь в конфликт на стороне ПНС лояльных Анкаре наемников из Сирии.


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