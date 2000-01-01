Согласован итоговый документ конференции по Ливии

Дипломатические источники сообщили, что участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый текст, который будет принят по итогам встречи.
Участники конференции предложит разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин" - прекращение огня, прекращение поставок оружия, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, а также соблюдение гуманитарного права и прав человека.
Кроме этого содержится призыв отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии, что будет грозить санкциями СБ ООН.
Выполнением этих решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН, пишет Reuters.
Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж отказался от встреч и переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Хафтар и Сарадж не принимали участия в дискуссиях в рамках форума по урегулированию ситуации в Ливии, но их должны были привлечь к согласованию итогового документа, утверждается в сообщении.
Отметим, что Хафтар отказался во время встречи в Москве подписать соглашение о прекращении огня. Стоит также добавить, что ситуация в Ливии усугубляется стремлением Турции вовлечь в конфликт на стороне ПНС лояльных Анкаре наемников из Сирии.