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Медведев назвал причину отставки российского правительства | Фото:19.01 20:38   MIGnews.com

Медведев назвал причину отставки российского правительства

Правительство Российской Федерации подало в отставку из-за слишком длительного каденции и необходимости предоставить президенту России Владимиру Путину абсолютную свободу действий.

Такое мнение выразил экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, что главная причина отставки российского правительства – это масштабность задач, которые Путин поставил в послании Федеральному собранию, в котором, уверен Медведев, обозначены задачи обновления политической системы и изменения баланса власти в России.

"Это касается правительства, парламента, частично президента и судебной системы. Поэтому для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на любые другие факторы. В частности, фактор правительства" , - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, возглавлял аж два кабинета министров РФ на протяжении почти 8-ми лет, а это очень большой срок. Мало того – это первый раз за историю новейшей России, когда премьер оставался у должности на такой длительный период.


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