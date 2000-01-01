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Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца 19.01 16:15   MIGnews.com

Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца

Бывший заместитель главы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ицхак Илан, депутат Кнессета от Кахоль Лаван заявил о выходе из партии.

Причиной стало то, что Илана подвинули в предвыборном списке партии с 39-е на 45-е место.

Илан, в интервью Радио Даром, пожаловался на то, что Бени Ганц и его окружение “ведут себя как гангстеры”, а “пресса им все прощает”.

Илан пообещал, что на выборах проголосует “за более правых, чем Ликуд”.

Причиной проблем Илана стало решение руководства Кахоль Лаван отдать его место в списке женщине.

Илану сказали: “Или ты идешь на 45- е место или ты вылетаешь из списка”. Корреспондент не поверил Ицхаку и переспросил: “Прямо так и сказали?” Ицхак ответил: "Да, так и сказали. Но это не имеет значения, как это было сказано. Это просто гангстерство. Это диктатура. Так нельзя себя вести”.

Илан продолжил: "Я был шокирован.  Я не вижу никакой явной или скрытой причины того, чтобы ко мне так относились.  Я его знаю уже двадцать лет. Я был начальником ШАБАКа в Самарии когда он был командиром дивизии Самарии. Он не может взять телефон и объяснить мне, почему?  Ни телефон, ни ответ на телефонные сообщения, ничего, я как будто прозрачный экран, я как будто больше не существую. Я был партнером Бени Ганца. Я в него верил, я пошел с ним в одном списке, я работал для него.  Вся моя вера разрушилась, как у мужа, который увидел, как возлюбленная жена ему изменяет. Меня предал “кокпит”. У меня нет другого слова, чтобы это описать. Это все - спесь и травля. ты - пешка. Тебя используют, как захотят и потом вышвырнут”. 

Илан говорит, что единственная причина, по которой его место отдали Хиле Шай Вазан в том, что та близка к Бени Ганцу. Илан заявил: "Если бы меня попросили уступить место известному публичному деятелю, вроде бывшей главы Верховного Суда Дорит Бенеш, я бы тихо подвинулся, долго не раздумывая. Но уступать только потому, что она - подруга Ганца я не намерен”.

Ицхак сильно возмущается и говорит: “Это что, конкурс красоты, выбирают королеву красоты? Мы говорим о людях, которые собираются принимать законы и управлять государством. Почему женщине отдают предпочтение перед мужчиной? Трансгендера предпочтут гомосексуалисту? Что это за бред?”

Ицхак сообщил: “Мне дали пинок, и дали пинок тем ценностям, которые я представляю. Я 31 год моей жизни посвятил ШАБАКу и еще четыре года - армию. И мне дают пинок? Как это так?”

Радио Даром обратилось за разъяснениями в партию Кахоль Лаван, но там отказались от комментариев. Партия также не дала ответов на запросы Ицхака Илана.


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