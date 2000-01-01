19.01 13:15 MIGnews.com

Половина израильских мужчин не заканчивает службу в армии

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Почти половина израильской молодежи не начинает или не заканчивает военную службу, по крайней мере треть мужчин получает освобождение от службы из-за психического здоровья.Тревожная цифра, основанная на новых данных ЦАХАЛа, впервые опубликованных Едиот Ааронот, показывает, что 32,9% мужчин будут освобождены от призыва. Почти половина израильских мужчин (47,9%) не заканчивают свою военную службу. Тревожная тенденция еще более серьезна у женщин - 44,3% освобождены от военной службы.Цифры показывают четкую тенденцию к сокращению численности солдат ЦАХАЛа среди обоих полов. Например, в 2007 году четверть мужчин не поступали на военную службу в Израиле, а в 2015 году этот показатель вырос до 26,9% у мужчин и до 30% в прошлом году.В дополнение к стремительному увеличению числа медицинских исключений по причинам, связанным с психическим здоровьем, общие показатели набора боевых подразделений также значительно снизились за последнее десятилетие: с 81% в 2011 году до 65% в 2018 году.Основной повод уклониться от службы - проблемы связанные с психическими заболеваниями. Однако военные верят что эта тенденция связана не с внезапным увеличением числа психических заболеваний, а со снижением мотивации служить в армии, что заставляет молодежь имитировать.Показатель освобожденных от службы еще выше у харедим. Например, число острочек связанных с психическими заболеваниями выросло на 29% с 1 625 до 2 097 в год, и на 49% с 262 до 391 среди религиозных израильтян.Согласно данным, из 4500 человек, получивших освобождение, 44,7% были харедим, 46,6% светскими и еще 8,7% - религиозными сионистами.Освобождение от военной службы в Израиле регулируется Законом о службе безопасности Израиля, который позволяет новобранцам освобождаться по медицинским или психологическим причинам, а также по причине беременности, религии (женщины и обучение в ешиве), а также по соображениям совести.