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Провалы подготовки 319-й дивизии - лишь верхушка айсберга 19.01 13:08   MIGnews.com

Провалы подготовки 319-й дивизии - лишь верхушка айсберга

Бывший уполномоченный по правам солдат бригадный генерал в отставке Ицхак Брик прокомментировал публикацию отчета о состоянии подготовки 319-й резервной дивизии.

Брик заявил: “Это лишь верхушка айсберга, ситуация куда хуже. Речь идет не об одной отдельно взятой дивизии”.

Брик добавил: “Армия много денег вкладывает в вооружения и военное оборудование, но урезает личный состав. За техникой некому следить”.


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