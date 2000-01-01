19.01 12:19 MIGnews.com

Иран планирует запустить два новых спутника

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В воскресенье, 19 января, Иран заявил, что два недавно построенных спутника прошли предстартовые испытания и будут доставлены в космический центр страны для возможного запуска.Министр связи Мохаммад Джавад Азари Джахроми написал в Твиттере о развитии событий, назвав это "важным этапом исследований". Дата запуска не уточняется.Каждый из 90-килограммовых спутников Zafar оснащен четырьмя цветными камерами высокого разрешения, они способны контролировать и передавать данные о природных ресурсах, сельскохозяйственных и экологических разработках.США и другие западные страны уже давно с подозрением относятся к этой программе, потому что эту же технологию можно использовать для разработки ракет большой дальности. Иран пытался и не смог запустить два спутника на орбиту в январе и феврале прошлого года.