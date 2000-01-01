Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран планировал стать ядерным государством еще в 2002 году | Фото:19.01 16:27   MIGnews.com

Иран планировал стать ядерным государством еще в 2002 году

Секретный документ иранского правительства показал, что усилия иранского режима по созданию ядерного оружия начались как минимум в 2002 году, сообщает Daily Mail.

В документе, который был одним из нескольких, полученных в ходе рейда Моссада на Тегеран в 2018 году, изложены предложения нескольких ученых в отношении ядерной боеголовки, которые были одобрены главным должностным лицом иранского режима Мошеном Фахризаде.

Документ и чертежи будут в центре внимания нового доклада Инициативы друзей Израиля (FOII), неправительственной организации, состоящей из нескольких экспертов по внешней политике и бывших президентов и премьер-министров.

"Иран намеревался стать полностью действующим ядерным государством", - говорится в сообщении.

Эти документы, если они точно достоверны, подрывают основу Совместного комплексного плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году США, Ираном, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией.

Перед подписанием соглашения Международное агентство по атомной энергии заявило, что не обнаружило никаких доказательств "утечки ядерного материала в связи с возможными военными аспектами" ядерной программы Ирана.

Однако в результате рейда Моссада в Тегеране в 2018 году было получено несколько секретных документов, которые в лучшем случае поставили под сомнение все эти претензии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:38
Суд отклонил просьбу Нетаниягу о передаче материалов дела
11:38
Видео: В Ашкелоне джип врезался в знак и перевернулся
11:08
Турецкий политик призвал Россию не поддерживать Асада
10:41
Видео: В Ираке демонстранты сожгли штаб-квартиру Хизбаллы  
10:35
Аббас ищет вариант переноса палестинских выборов
10:33
Шакед: правительства единства не будет
10:02
Задержка в Вене: Израильтяне открыли дверь самолета и курили
09:51
Нетаниягу осудил "бесчеловечные" высказывания Либермана
09:32
Прогноз погоды: в Иерусалиме пойдет снег?
09:18
Кинерет поднялся на 6,5 см
09:12
Моше Гафни: голос за Либермана - голос за четвертые выборы
08:22
Семью Иссахар попросили не общаться с прессой
08:09
Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США
07:46
Два смертельных ДТП за ночь в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus