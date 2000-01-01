19.01 16:27 MIGnews.com

Иран планировал стать ядерным государством еще в 2002 году

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Секретный документ иранского правительства показал, что усилия иранского режима по созданию ядерного оружия начались как минимум в 2002 году, сообщает Daily Mail.В документе, который был одним из нескольких, полученных в ходе рейда Моссада на Тегеран в 2018 году, изложены предложения нескольких ученых в отношении ядерной боеголовки, которые были одобрены главным должностным лицом иранского режима Мошеном Фахризаде.Документ и чертежи будут в центре внимания нового доклада Инициативы друзей Израиля (FOII), неправительственной организации, состоящей из нескольких экспертов по внешней политике и бывших президентов и премьер-министров."Иран намеревался стать полностью действующим ядерным государством", - говорится в сообщении.Эти документы, если они точно достоверны, подрывают основу Совместного комплексного плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году США, Ираном, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией.Перед подписанием соглашения Международное агентство по атомной энергии заявило, что не обнаружило никаких доказательств "утечки ядерного материала в связи с возможными военными аспектами" ядерной программы Ирана.Однако в результате рейда Моссада в Тегеране в 2018 году было получено несколько секретных документов, которые в лучшем случае поставили под сомнение все эти претензии.